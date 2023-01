Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture: "È una priorità anche economica per il Paese"

“La riforma della giustizia, che è una priorità anche economica per il Paese deve essere fatta con gli avvocati e i magistrati, non contro nessuno“. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, in un punto stampa a Vigevano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata