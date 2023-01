L'onorevole di Fratelli d'Italia e sottosegretario di Stato per la Giustizia: "Agire con la massima prudenza rispetto ad un diritto che è il diritto di cronaca"

“Bisogna intervenire da una parte con l’Ispettorato generale per verificare che non vi siano fuoriuscite di notizie dalle Procure stesse, dall’altra parte con una norma più stringente. E poi lo dico onestamente, sì, anche sui giornali”. Queste le parole dell’onorevole Andrea Delmastro, parlamentare di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato per la Giustizia, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sugli interventi per combattere la divulgazione delle intercettazioni. Ed alla domanda su cosa intenda per interventi sui giornali risponde: “Sono allo studio proprio perché ci rendiamo conto che bisogna agire con la massima prudenza rispetto ad un diritto che è il diritto di cronaca”.

