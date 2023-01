Il leader di Kiev: "La premier è proitaliana e sostiene l'Ucraina"

Nell’intervista con Bruno Vespa che andrà in onda questa sera a ‘Porta a Porta’ su RaiUno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ringrazia la premier Giorgia Meloni per il sostegno a Kiev e dice di aspettarla nella capitale per una visita ufficiale. “Aspettiamo molto Giorgia. Non dico Giorgia Meloni perché durante il nostro primo colloquio lei mi ha detto ‘Volodymyr mi chiami, per favore, Giorgia’, e così abbiamo iniziato la conversazione con lei. Io ho visto in lei un primo ministro estremamente concreto. Mi è assolutamente chiara la sua retorica. Anche se nella società c’erano delle sensazioni diverse, perché Draghi sosteneva l’Ucraina e ora c’è un governo diverso, e c’era chi divulgava informazioni che questo governo sarebbe stato più filorusso. Invece al giorno d’oggi vedo Giorgia filoitaliana e questa è la cosa più importante: che è proitaliana e sostiene l’Ucraina. E sostiene i valori comuni. Oggi è così. L’aspetto molto in Ucraina in visita ufficiale. Lei verrà presto. Non posso comunicare la data, ma presto”, ha dichiarato Zelensky a Vespa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata