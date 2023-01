Il leader di Forza Italia: "Avevo cercato di convincere Putin, avrebbe costituito una difesa contro l'espansione della Cina"

“Un’Europa forte, con l’entrata della Federazione Russa, non siamo riusciti a costruirla. È un vero peccato, ma dobbiamo lavorarci ancora in futuro, perché non possiamo pensare che la situazione di oggi sia addirittura peggiore di quando c’era la Guerra Fredda. Abbiamo davanti ancora tanto lavoro da fare. Non sarà un lavoro facile né di poco tempo”. Lo ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione della presentazione dei candidati azzurri alle elezioni regionali in Lombardia. “Avevo cercato di convincere Putin a entrare nella nostra Europa e non ci sono riuscito perché ci sono stati dei Paesi che, pensando di perdere la loro supremazia in Europa, hanno detto di no. La Russia, che è uno Stato europeo in tutto e per tutto, entrando in Europa e Nato avrebbe costituito una difesa assoluta nei confronti dei propositi di espansione della Cina. Mi dispiace non essere riuscito in questo intento”, ha concluso Berlusconi.

