Il ministro dell'Interno, Piantedosi: "Risultato storico", e quello della Difesa, Crosetto: "Complimenti alle forze dell'ordine"

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato dai carabinieri del Ros, dopo 30 anni di latitanza. L’uomo si era recato in una clinica privata di Palermo dove è stato arrestato “per sottoporsi a terapie”.

Salvini: “Bella giornata per l’Italia”

“Dopo trent’anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla Giustizia.È una bella giornata per l’Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai”. Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.

Crosetto: “Complimenti alle forze dell’ordine”

“Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro!”. Così, in un tweet, il ministro della Difesa Guido Crosetto commenta l’arresto a Palermo del numero uno di Cosa nostra Matteo Messina Denaro.

Tajani: “Vittoria dello Stato”

“Con l’arresto di Matteo Messina Denaro l’Italia assesta un duro colpo alla Mafia. Grazie ai Carabinieri che hanno portato a termine questa straordinaria operazione. Grazie, siamo orgogliosi di voi. Lo Stato vince sulla Mafia”. Così su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Ho telefonato al ministro dell’Interno Piantedosi e al comandante genarale dei carabinieri Teo Luzi per congratularmi del successo di questa straordinaria operazione contro la Mafia. Rivendichiamo con orgoglio i risultati del governo italiano in favore della legalità”.

Piantedosi: “Risultato storico”

“Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla Mafia” ha dichiarato il ministro dell’interno Matteo Piantedosi appena appresa la notizia al suo arrivo ad Ankara per incontrare il suo omologo turco. “Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all’Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie”.

Fontana: “Oggi vincono Stato e italiani”

“Desidero esprimere i sentimenti della più viva soddisfazione per la cattura di Matteo Messina Denaro e rivolgere a tutte le istituzioni e all’Arma dei Carabinieri la più sentita riconoscenza per questo risultato straordinario. Oggi hanno vinto lo Stato e gli italiani che credono nei valori della legalità e della giustizia. Un pensiero commosso va a tutte le vittime della Mafia, alle loro famiglie e a tutti i magistrati che hanno sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata come i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e il Beato Rosario Livatino”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in una nota.

La Russa: “Bellissima notizia per l’Italia”

“Desidero rivolgere il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’arresto di Matteo Messina Denaro, la cui cattura è una notizia bellissima per la nostra Nazione. All’indomani dell’anniversario dell’arresto del Capo dei capi Totò Riina, magistratura e forze dell’ordine hanno inferto oggi un altro colpo durissimo alla criminalità organizzata. Bene così, la lotta alla Mafia non conosca tregua”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

