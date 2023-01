Il leader forzista presentando i candidati alle regionali in Lombardia: "Forza Italia è il partito cardine della maggioranza"

“Noi sosteniamo e sosterremo lealmente il governo Meloni e le decisioni che assumeremo collegialmente. Ma questo non significa rinunciare alla nostra identità, significa prima di tutto dover tenere fede ad un patto di lealtà con gli elettori. Dunque Forza Italia è il partito cardine di questa maggioranza e nessuno può mettere in dubbio la nostra lealtà nei confronti del Governo”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Villa Gernetto, in occasione della presentazione dei candidati azzurri alle elezioni regionali in Lombardia. “Al tempo stesso – ha aggiunto – non rinunciamo e non rinunceremo mai alla nostra storia e ai nostri ideali in perfetta continuità con il programma del centro-destra sottoscritto da tutti i partiti della maggioranza e sottoposto agli elettori che ci hanno dato il loro consenso. Io per primo ne sono garante avendo fondato quasi 30 anni fa il centro-destra e avendolo portato al Governo del Paese. Nella maggioranza non deve esserci alcuna tensione e alcuna divergenza, la lealtà reciproca è garanzia della stabilità, oggi e per i prossimi cinque anni“.

