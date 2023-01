Il leader di Forza Italia: "Sarà un buon premier per gli italiani nei prossimi anni"

“Giorgia Meloni è una persona intelligente e capace, sarà un buon premier nei prossimi anni per gli italiani. D’altronde non vedo in circolazione altre persone che possano a lei paragonarsi come leader”. Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti a Villa Gernetto. “Bisogna intensificare i rapporti per mettere a frutto la mia esperienza internazionale di oltre 30 anni”, ha aggiunto Berlusconi.

