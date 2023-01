Il presidente di Forza Italia l'ha raccontata in occasione della presentazione dei candidati azzurri in Lombardia

Silvio Berlusconi aggiunge un’altra barzelletta al suo lungo e variopinto repertorio. Tema dell’ultima gag è la guerra in Ucraina e alcuni soldati russi che provano a fuggire alla chiamata alle armi. Il presidente di Forza Italia l’ha raccontata a Villa Gernetto, in occasione della presentazione dei candidati azzurri alle elezioni regionali in Lombardia.

