Ma Lollobrigida dichiara: "Forza Italia pronta a collaborare", Ronzulli: "E' vero, decisioni corali"

Sul caro carburanti e i provvedimenti del governo c’è stata maretta nella maggioranza, con qualche incomprensione e un po’ di stizza. Le presunte tensioni hanno tenuto banco negli ultimi giorni ma oggi i membri del governo smentiscono. “Non ci sono tensioni particolari in maggioranza” dice il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine di un appuntamento elettorale a Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano se ci fossero tensioni nella maggioranza con Forza Italia. “È ovvio che questo governo ha dovuto affrontare assieme al parlamento una fase che per la prima volta nella storia repubblicana ha visto il voto durante l’estate e quindi abbiamo dovuto accelerare tanti processi, adesso la maggioranza farà il punto, c’è un programma alla base delle nostre scelte, c’è un confronto continuo e ovviamente deve esserci un coordinamento appropriato tra le forze politiche di maggioranza per rispettare gli impegni assunti con i cittadini” spiega ancora.

Lollobrigida prosegue: “Prendo sempre per ottimo quello che dicono i nostri alleati, ieri ho letto con chiarezza le posizioni delle persone che rappresentano istituzionalmente quel partito e mi sembrano tutte indicare la volontà di lavorare e collaborare e di essere coesi perché l’obiettivo non può essere quello di rafforzare l’uno o l’altro partito ma quello di rafforzare questa nostra grande nazione”.

Anche da Forza Italia arriva la conferma, per bocca di Licia Ronzulli: “Ha ragione il ministro Lollobrigida, è stata una decisione corale presa il 7 gennaio in una riunione a Palazzo Chigi tra capi delegazione dei ministri e capigruppo. In quell’occasione era stato anche stabilito che avremmo visto l’andamento dei prezzi del carburante e quindi pronti a intervenire più avanti nel caso i prezzi dovessero aumentare” dice la capogruppo al Senato di FI, a margine dell’appuntamento elettorale ‘Lombardia al voto’, organizzato da Fratelli d’Italia all’auditorium Testori a Milano. “Non ci sono fibrillazioni all’interno della maggioranza, è una narrazione che non corrisponde alla realtà perché un confronto non è mai una lite – aggiunge -. Sulle accise c’è soltanto una posizione: giusto aver dedicato quelle risorse al caro bollette, ma pronti a intervenire in caso di un aumento dei prezzi dei carburanti”.

