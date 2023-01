Lorenzo Casini: "Abbiamo parlato di sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi"

“È stato un incontro molto positivo e come Lega Serie A ringraziamo i ministri Piantedosi e Abodi, tutti i partecipanti compresa la Figc. Abbiamo parlato di sicurezza negli stadi e fuori dagli stadi. Sono stati portati dei dati degli ultimi anni dove emerge che il numero degli scontri è diminuito”. A dichiararlo è il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini, al termine dell’incontro al Viminale, chiesto a seguito degli scontri sulla A1 tra ultras di Roma e Napoli e che si è tenuto alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di quello per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e del presidente della Figc Gabriele Gravina. “Questa collaborazione procederà in modo più intenso”, ha proseguito Casini: “Il ministero sta valutando l’adozione di misure di prevenzione ancora più stringenti di quelle attuali e procedendo con gli accertamenti sui fatti accaduti. Ora sono in corso di valutazione nell’Osservatorio di oggi, ci sarà una riunione e poi li valuterà il ministro dell’Interno”.

