Il ministro della Giustizia, nel corso del question time alla Camera, ha annunciato limitazioni ai costi con l'assegnazione di un budget a procure e tribunali

Una spesa “irrazionale” per le intercettazioni che pesano sulle casse dello Stato fino a “180 milioni di euro“. Arriva un nuovo affondo del ministro della Giustizia Carlo Nordio contro le intercettazioni che, nel corso del question time alla Camera annuncia limitazioni ai costi con l’assegnazione di un budget a procure e tribunali e una limitazione delle parcelle per le aziende che svolgono questi servizi. “È irrazionale la spesa di milioni di euro l’anno per le intercettazioni di fronte al numero di suicidi nelle carceri”, dice il Guardasigilli. “Una grandissima parte di questa intercettazioni, che hanno costi esorbitanti, hanno una necessità di pagamento che sfugge a ogni forma di controllo – afferma – Non vi sono budget per ogni ufficio giudiziario o procura e quindi ciascuno ne dispone quante ne vuole senza alcuna omogeneità sul territorio”.

Da qui l’annuncio: contenere i costi delle intercettazioni, con una “limitazione delle parcelle delle aziende che svolgono questi servizi” e l’assegnazione di un budget per ogni ufficio giudiziario di un budget per la gestione di questo tipo di indagini, che altrimenti sfugge a ogni forma di controllo”. Resta fermo un punto: “Per la milionesima volta, quando dico che occorre cambiare la disciplina delle intercettazioni non mi riferisco alle indagini su mafia e terrorismo, per le cui indagini la disciplina resterà inalterata”. Parlando della situazione delle carceri, Nordio sottolinea che i suicidi in cella sono “un fardello insopportabile di dolore”. Contro i suicidi in carcere “intendiamo agire in vari modi”, a partire dai “luoghi di esecuzione della pena e dagli operatori penitenziari per i quali saranno portate a conclusione le procedure conncorsuali”. Sul versante del sovraffollamento, il Guardasigilli ha spiegato che “i dati sono in linea con quanto chiesto dall’Unione europea“.”È ovvio che” il reato di tortura “rimarrà”, assicura ancora Nordio. La fattispecie “difetta in alcune parti di tipicità e specificità, ma questo – precisa – non significa che il reato debba essere abolito”.

