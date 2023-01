Il leader di Forza Italia ha postato sui social un video a sostegno della candidatura di Attilio Fontana a governatore della Regione Lombardia

“La Lombardia è la mia casa, qui sono le radici della mia famiglia, qui sono nato e cresciuto, qui ho scelto di vivere e ho fatto crescere i miei figli, qui è nato tutto quello che ho realizzato nella mia vita”. Si apre così il video pubblicato sui social dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, a sostegno della candidatura di Attilio Fontana.

Con questo simbolo, correremo alle elezioni regionali, per riconfermare @FontanaPres a capo di Regione Lombardia. @forza_italia non conta solo numericamente, ma anche e soprattutto politicamente.

Saremo determinanti anche nei prossimi cinque anni. pic.twitter.com/qQ6ZGkYPZ9 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) December 17, 2022

“La lombardia è la mia casa – ribadisce l’ex premier – perché amo questa terra bellissima, fatta di montagne solenni, di splendidi laghi, di paesaggi suggestivi, fatta di industria all’avanguardia, di agricoltura di pregio, di ricerca avanzata di tecnologia innovativa, di grande cultura, scienza editoria, grandi teatri e musei. La Lombardia è la mia casa, anche perché i valori della gente lombarda, lo spirito imprenditoriale, l’etica del lavoro e la solidarietà sociale sono anche i nostri, per i quali siamo scesi in campo nel ’94”. Pertanto, “come nel governo nazionale il nostro impegno è di fare del 2023 l’anno della ripresa e della ripartenza. Con Attilio Fontana e con le donne e gli uomini di FI sono sicuro che ci riusciremo”, aggiunge Berlusconi.

“FI al fianco di Fontana che merita riconferma”

“A febbraio la Lombardia torna al voto e Forza Italia è impegnata a fianco del governatore Fontana, che merita la riconferma. Sono sicuro che con Attilio Fontana, con le donne e gli uomini di Forza Italia, il 2023 sarà l’anno della ripresa”. Così su Facebook il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, secondo il quale “da quasi trent’anni a questa parte, la Lombardia sceglie costantemente il buon governo di Forza Italia e del centro-destra, che ha consentito alla nostra regione di essere una delle aree più avanzate d’Europa, con un PIl pari o superiore a quello di molte Nazioni europee”.

