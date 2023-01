Il ministro dell'Agricoltura: "Riteniamo che il popolo debba essere il soggetto centrale"

“L’elezione dell’esecutivo è un processo che si è attivato con un confronto della ministra Casellati con le forze politiche per capire chi c’è e chi vuole ragionare di un processo che in Italia è necessario“. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione a Roma della candidatura ufficiale di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulla possibile elezione diretta del presidente del Consiglio. “Gli italiani hanno visto indebolire la sovranità che appartiene al popolo – ha detto -. Noi riteniamo che il popolo debba essere il soggetto centrale che dà gli indirizzi ad un potere esecutivo che poi li mette in pratica. Questo rapporto più è diretto meglio è”.

