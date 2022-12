Le parole del Capo dello Stato nel discorso di fine anno

(LaPresse) – “Lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche, tenutesi, per la prima volta, in autunno. Il chiaro risultato elettorale ha consentito la veloce nascita del nuovo governo, guidato, per la prima volta, da una donna. E’ questa una novità di grande significato sociale e culturale, che era da tempo matura nel nostro Paese, oggi divenuta realtà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno agli italiani. “Domani, primo gennaio, sarà il settantacinquesimo anniversario della sua entrata in vigore. La Costituzione resta la nostra bussola, il suo rispetto il nostro primario dovere; anche il mio” ha aggiunto. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

