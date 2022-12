Le parole del Capo dello Stato nel discorso di fine anno

“La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia e quindi al bene comune”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno agli italiani.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata