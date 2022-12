Le parole del Capo dello Stato nel discorso di fine anno

"Gli ultimi anni sono stati duri. Ciò che abbiamo vissuto ha provocato o ha aggravato tensioni sociali, fratture, povertà. Dal Covid – purtroppo non ancora sconfitto definitivamente – abbiamo tratto insegnamenti da non dimenticare". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno agli italiani. "Abbiamo compreso che la scienza, le istituzioni civili, la solidarietà concreta sono risorse preziose di una comunità, e tanto più sono efficaci quanto più sono capaci di integrarsi, di sostenersi a vicenda. Quanto più producono fiducia e responsabilità nelle persone", aggiunge il Capo dello Stato.

