La ministra del Turismo: "Tutto il governo è impegnato"

“Tutto il governo è impegnato, non è una mia delega. C’è il ministro Musumeci. Naturalmente, abbiamo fatto le cose più in emergenza, ma adesso c’è un progetto, perché questa isola deve essere messa in sicurezza”. Lo ha dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanchè, a Ischia per lanciare la campagna di promozione “Italia, #ThisIsIschia”. Sapete che ci sono intere zone che hanno assolutamente bisogno di fare delle azioni e hanno bisogno del denaro perché questo si possa fare. Il governo è impegnato, quindi penso che per la metà di gennaio dovrebbero essere finalizzate alcune risorse proprio per mettere in sicurezza Ischia”, ha concluso Santanchè.

