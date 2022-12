Così il capogruppo della Lega a Palazzo Madama: "L'auspicio è che non sia nulla di preoccupante"

(LaPresse) Ha parlato anche della nuova minaccia Covid in arrivo dalla Cina Massimiliano Romeo al Senato con i giornalisti. “Il ministro Schillaci ora che sta cercando di capire cosa sta succedendo, c’è prudenza, ci sarà una valutazione attenta l’importante è non prendere sotto gamba la situazione. L’intervento per chiedere i tamponi obbligatori per chi viene dalla Cina deve coinvolgere tutta l’Europa. Siamo al Conte 2? No, ci deve essere serietà e prudenza”, ha detto il capogruppo della Lega a Palazzo Madama.

