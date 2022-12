Il senatore del Movimento 5 Stelle fuori da Palazzo Madama

“La legge di bilancio aumenta il lavoro precario e introduce un nuovo concetto di schiavitù eliminando il requisito della congruità dell’offerta dal reddito di cittadinanza e non prevede nulla per la crescita. Giorgia Meloni si schiera con le lobby conservative e ammicca al malaffare”. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, fuori da Palazzo Madama. La candidatura di Donatella Bianchi per la Regione Lazio? ” Un modo per trovare una persona della società civile per portare avanti il programma che il M5S ha delineato”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Agricoltura.

