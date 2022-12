Vicepremier: "Per fortuna nessuno si è fatto male"

Paura per il figlio di Matteo Salvini che pochi giorni fa ha subito una rapina a Milano. “È capitato a lui come, purtroppo, capita a tanti a Milano”, ha commentato il vicepremier, come riferiscono fonti della Lega. “Fortunatamente non si è fatto male nessuno”, ha aggiunto il leader del Carroccio

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata