Il vicepremier a margine della visita a una comunità nella provincia di Monza e Brianza

“Io sono molto felice. Sono parecchio stanco ma siamo qua da due mesi. Al mio ministero stiamo sbloccando tantissime iniziative. Io sarò domani in provincia di Bergamo per alcune nuove infrastrutture, dopodomani ci sarà una riunione a Chigi per sbloccare più di 4 miliardi di opere pubbliche e strade di Anas in tutta Italia. Stiamo lavorando su autostrade, su ferrovie, su porti, su ponti. Poi penso che l’intero governo sia apprezzato dai cittadini italiani per come si sta muovendo con praticità in un momento difficile”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine della visita al Centro Umberto Fazzone, comunità per le dipendenze patologiche di alcol e droga, di Limbiate (Monza e Brianza) ha risposto a chi gli chiedeva di tracciare un bilancio dei primi mesi di governo. “È una manovra economica difficile. C’è la guerra, c’è ancora il Covid, c’è la crisi energetica. Mettere 20 miliardi nelle tasche di famiglie che hanno più bisogno di altri è importante. Poi è vero: non c’è tutto per tutti. Però lo stop alla legge Fornero c’è, l’innalzamento della flat tax c’è, l’intervento sugli stipendi bassi e le pensioni basse c’è. Quindi, è un buon inizio. In due mesi, eh”, ha concluso.

