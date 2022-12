Via libera del Cdm al decreto annuale, soddisfazione del sindacato dei medici. Salvini: "È andato tutto benissimo"

Via libera del Consiglio dei ministri al cosiddetto decreto ‘Milleproroghe’, il provvedimento annuale con cui il governo proroga l’efficacia di leggi in scadenza o rinvia l’entrata in vigore di altre disposizioni. Dopo le proteste dei medici nella giornata di ieri, è stata rinnovata per un anno la possibilità di ricevere via mail ed sms le ricette mediche, che altrimenti sarebbe scaduta il 31 dicembre. Soddisfazione da parte del Sindacato Medici Italiani: “Siamo soddisfatti che il Governo abbia colto la nostra sollecitazione. Attendiamo, adesso , ulteriori misure per liberare i medici convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale da gravosi carichi burocratici a partire dalla possibilità di ridurre drasticamente le file di attesa negli studi dei medici con un’autocertificazione dei primi tre giorni di malattia, soprattutto per quelle patologie non obiettivabili”. Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l’approvazione del decreto dicendo: “È andato tutto benissimo”

