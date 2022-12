Il ministro dell'Economia intervenuto all'assemblea di Coldiretti: "Tutela le fasce meno abbienti della popolazione"

La legge di bilancio sarà approvata “nei tempi dovuti”. Lo ha assicurato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti all’assemblea di Coldiretti, sottolineando che la manovra “tutela le fasce meno abbienti della popolazione”.

“Incrocio le dita, confido nel voto Parlamento ma credo che la missione sia compiuta” ha aggiunto l’esponente della Lega, affermando però che “ogni 2-3 mesi dovremo aggiustare il tiro, perché è questo che richiede la situazione”.

“Questo Governo ha dovuto affrontare manovra in tempi stretti e in una situazione complicata con un’eredità dal governo precedente che richiedeva una discreta capacita di replicare misure finanziate per un solo anno. Rispetto allo scenario già di per se complicato e delicato che veniva dalla pandemia” si sono aggiunte altre due emergenze che si sono manifestate cioè “l’energia” e l’altra, “che conoscevamo nei decenni passati, che si chiama da un lato inflazione, che è una brutta bestia” e “l’aumento dei tassi di interesse, una politica restrittiva delle banche centrali”.

Sulla legge di bilancio “ho visto tanta polemica, ma si è ripetuto un rito non razionale, che è tipico del modo con cui si approva il bilancio in questo Paese”.

