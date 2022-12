In programma anche la ristrutturazione di Palazzo Lascaris

Si chiude con 26 leggi approvate, 61 atti d’indirizzo e 62 deliberazioni, il 2022 del Consiglio regionale del Piemonte. Quest’anno, per fare il punto sui 12 mesi di lavoro dell’Assemblea subalpina, si è partiti dalla ristrutturazione di Palazzo Lascaris e della sede dell’ex Banco di Sicilia, dove verrà realizzata una biblioteca aperta al pubblico. “Chiunque passi per via Alfieri se n’é accorto: dopo oltre 40 anni la sede del Consiglio regionale del Piemonte sta tornando al suo splendore. Ecco perché quest’anno, per fare il punto sui 12 mesi di lavoro dell’Assemblea subalpina è giusto partire da un evento che non è strettamente legislativo ma è anche frutto delle scelte di risparmio adottate”, spiega il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia.

