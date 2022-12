L'obiettivo del Governo è quello di arrivare a votare il mandato al relatore nel tardo pomeriggio o al massimo in serata

Lunga maratona notturna in commissione Bilancio alla Camera sulla manovra ma ancora nessun emendamento votato. Slitta alle 14 (era inizialmente previsto alle 13) l’ufficio di presidenza della commissione Bilancio della Camera che sta esaminando la manovra. I lavori della V commissione sulle proposte di modifica riprenderanno subito dopo. L’obiettivo del Governo, secondo quanto viene riferito, è quello arrivare a votare il mandato al relatore nel tardo pomeriggio o al massimo in serata. Attesi per la mattinata gli emendamenti dei relatori. Nella notte ci sono stati diversi incontri tra i tecnici del Mef e i gruppi di opposizione nel tentativo di trovare una quadra.

Musumeci: “Nessun timore, non ci sarà esercizio provvisorio”

“Nessun timore, il presidente Meloni ha detto che la manovra verrà votata senza ricorrere all’esercizio provvisorio e noi abbiamo il dovere di credere al presidente”. Così il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci risponde a LaPresse a margine di un’audizione alla Camera in merito ai ritardi sulla manovra.

