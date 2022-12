Il via libera alla manovra in commissione, con mandato al relatore, dovrebbe arrivare entro la mezzanotte di domani

Si allungano i tempi per l’esame in aula alla Camera della legge di Bilancio, ancora ferma in commissione Bilancio. La votazione del testo in Commissione è attesa domani in tarda serata, per approdare in aula – a quanto riportano fonti parlamentari – nella giornata di mercoledì. In quella sede, con ogni probabilità, verrà posta la fiducia, con l’inizio delle votazioni giovedì e il via libera finale nella notte di venerdì 23 dicembre.

Il via libera alla manovra in commissione, con mandato al relatore, dovrebbe arrivare entro la mezzanotte di domani – a quanto si apprende da fonti parlamentari – dopo la votazione dei nuovi emendamenti del governo attesi questa sera alle 19,30. Ancora da sciogliere i nodi sul Pos: le opzioni in campo restano quelle di una cancellazione della norma che consente agli esercenti di rifiutare i pagamenti elettronici sotto la soglia di 60 euro oppure di una riduzione di questa soglia a 30 euro.

