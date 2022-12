"Se non ci sono i margini" di trattativa "ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti", ha detto la premier

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna a parlare del tema dei pagamenti elettronici e del limite minimo di spesa per poter pagare con bancomat e carte di credito: “Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la commissione europea“, ha detto parlando della norma che cancella l’obbligo di accettare il pagamento con il Pos sotto i 60 euro. Lasciando il Senato dopo il concerto di Natale, Meloni ha aggiunto che “se non ci sono i margini” di trattativa “ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti”.

