La presidente del Consiglio: "Sarà un volano per il rilancio della crescita economica"

Soddisfazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo codice degli appalti. “Con l’approvazione della riforma del Codice degli appalti il Governo mantiene un altro impegno preso con gli italiani“, ha scritto Meloni in una nota: “un provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci. E che rappresenterà anche un volano per il rilancio della crescita economica e l’ammodernamento infrastrutturale della Nazione”.

“Il governo”, ha proseguito, “ringrazia il Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto e che ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato”.

