Le dichiarazioni del leader di Forza Italia in vista dell'approvazione della legge di bilancio

Corsa contro il tempo per la legge di bilancio: per gli emendamenti è a disposizione un ‘tesoretto’ da 450 milioni di euro, di cui 250 riservati alle opposizioni come da prassi parlamentare. Ma Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, chiede che il governo faccia di più sulle pensioni: “Con questa legge di bilancio stiamo lavorando in tre direzioni: l’aumento delle pensioni minime, con l’obiettivo di portarle a 1.000 euro. Poi, la decontribuzione e la detassazione di nuovi assunti che dovrebbe essere totale. Infine, le semplificazioni e la lotta alla burocrazia“, ha dichiarato il Cav in occasione della cena di Natale del Monza, squadra di calcio di cui è presidente. Le parole sono state condivise dallo stesso Berlusconi su Twitter.

