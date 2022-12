La premier lo ha spiegato leggendo una lettera inviata dalla Bce al governo di nel 2016

Nella rubrica su Facebook ‘gli appunti di Giorgia‘ la presidente del Consiglio parla dei pagamenti elettronici, tema su cui anche Bankitalia “ha avuto ‘un approccio critico”.

Nel video, Meloni mostra e legge “una lettera che la Bce scrive nel 2019 all’allora ministro dell’Economia Gualtieri e ai presidenti di Camera e Senato, riguarda il tetto al contate e le misure che il governo precedente stava prendendo per l’abbassamento del tetto”, e aggiunge Meloni, “la Bce fa una serie di valutazioni critiche” dicendo che “la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per alcuni gruppi sociali che per varie ragioni preferiscono il contante ad altri strumenti di pagamento” e il contante è “apprezzato come moneta legale, è rapida, e agevola il controllo sulla spesa di chi paga”.

Inoltre, chiarisce Meloni, “la Banca centrale dice al governo italiano di allora di fare attenzione ad abbasasre il denaro contante e costringere a pagare con moneta elettronica, perché la moneta elettronica ha un problema di commissioni“. “Molti dicono ‘perché non togliete le commissioni bancarie?’ Perché non possiamo farlo, sarebbe incostituzionale” perché “la moneta elettronica è privata e lo Stato non può impedire a chi offre quel servizio di guadagnarci una commissione”, ha concluso.

