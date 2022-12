Il segretario dem sul terremoto che ha travolto l'Europarlamento, detto Qatargate

Anche il segretario del Pd Enrico Letta, nel corso delle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, è intervenuto sul Qatargate e il terremoto che ha travolto l’Europarlamento. “In questi tempi turbolenti c’è bisogno di un’Europa autorevole e forte, quella che noi vogliamo – ha detto – . Purtroppo le notizie delle inchieste che abbiamo ascoltato in questi giorni raccontano di altro, raccontano qualcosa di scandaloso e inaccettabile. E’ un danno gravissimo che quelle vicende fanno all’Europa e al cuore della sua democrazia. E’ un danno a tutti noii, ai nostri ideali e all’Europa che amiamo. Le istituzioni reagiscono in modo inflessibile. La magistratura faccia fino in fondo il suo dovere. Quella lì non è la nostra Europa. E’ la più lontana possibile dai nostri ideali. La nostra Europa è quella del coraggio di David Sassoli”.

