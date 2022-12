Il leader del Movimento 5 Stelle è intevenuto alla Camera parlando alla premier Meloni

Il leader dei 5 Stelle si rivolge direttamente alla premier parlando del caso Qatargate. “Presidente Meloni, lei giovedì si presenta in una Bruxelles ancora scioccata dallo scandalo sul Qatar e dalle mazzette di soldi nascoste dentro bustoni di plastica. Cosa porta in dote? Un’Italia che propone misure per rendere più facile la vita per i corrotti della Pa, che agevola gli evasori e che vuole far candidare i condannati?”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo alla Camera.

