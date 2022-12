Sono circa un terzo degli oltre 3mila presentati da maggioranza e opposizioni

Sono circa 1000 gli emendamenti giudicati inammissibili dalla commissione Bilancio della Camera sugli oltre 3 mila presentati. Alle 14 è scaduto il termine per presentare i ricorsi da parte dei firmatari degli emendamenti esclusi, sui quali la commissione stessa si esprimerà alle 19 di oggi. Una volta cristallizzato il numero delle proposte di modifica ammesse, entro domani alle 15 si procederà all’indicazione degli emendamenti segnalati per il parere del Mef. La legge prevede che, per esserre dichiarati ammissibili, gli emendamenti non devono contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata