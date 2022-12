Stretto di Messina, foto dall'archivio

Secondo il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, che ha parlato al Consiglio Ue, è questo l'obiettivo del govenro

Matteo Salvini torna a parlare di Ponte sullo Stretto di Messina da Bruxelles e promette cantieri in due anni. “Il ponte sullo Stretto di Messina è il collegamento stabile tra Sicilia e continente. E’ qualcosa che è priorità per me, per il governo e per milioni di italiani ed è di estremo interesse per la Commissione europea e per molti colleghi di altri paesi che lo vedono come un completamento di un corridoio europeo fondamentale come quello che c’è tra il Mediterraneo la Scandinavia”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles. “L’obiettivo è, se tutto va come mi auguro, e come l’Italia si augura, entro due anni partire con i lavori” del Ponte dello Stretto di Messina. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles.

“C’è un progetto di 10 anni fa, che ovviamente va eventualmente attualizzato. Io da ministro posso rimettere in vita la società e nominare degli amministratori che poi portino un piano economico tempi, modi, copertura e costi e che poi mi permetta di tornare a Bruxelles a capire quanta parte potrà essere sovvenzionata”, ha spiegato.

E poi ancora: “Io faccio quello che serve all’Italia, non quello che è popolare. L’Italia ha fame di viaggiare in sicurezza – ha aggiunto -. Ne abbiamo parlato in queste ore molto fruttuose con la commissaria europea che mi ha dedicato tempo prezioso e i colleghi ministri francesi e tedesco. Sul tavolo ci sono numerose infrastrutture: il finanziamento europeo della Torino-Lione, il finanziamento europeo del tunnel del Brennero. L’Italia è protagonista perché diverse tratte sono nei corridoi di interesse europeo e penso anche alla dorsale adriatica, penso alla Trieste-Lubiana penso al porto di Civitavecchia”.

