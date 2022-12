Il ministro degli Esteri: "Sappiamo già che ci sarà flessibilità da parte della Commissione"

“Non sono preoccupato” sulle tempistiche dell’attuazione del Pnrr, “il ministro Fitto è impegnato a discutere con Bruxelles, sta lavorando proficuamente e senza allarmismi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine del convegno ‘La diplomazia Giuridica al servizio della Pace e della Sicurezza Internazionale: l’impegno dell’Italia nel contrasto alla corruzione’.

“Sappiamo già che ci sarà flessibilità da parte della Commissione, perché il Recovery Plan è nato per dare risposte concrete e solidali da parte dell’Ue nei confronti dei Paesi che hanno subito danni di ogni tipo dalla pandemia”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “Purtroppo alla crisi provocata dal Covid si è aggiunta quella provocata dalla guerra, quindi è ovvio che ci debbano essere degli aggiustamenti legati alla flessibilità che non significa stravolgere. Per quanto riguarda i tempi faremo tutto il possibile per rispettarli”, ha concluso Tajani.

