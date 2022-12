"Le persone con disabilità sono una risorsa per la comunità e la loro partecipazione alla vita della società è preziosa", ha detto il Presidente della Repubblica

Si celebra oggi la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dalle Nazioni Unite nel 1981 per “aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l’impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabi.

“Sono milioni le persone con disabilità che ogni giorno combattono per una vita indipendente e che ci insegnano come affrontare con forza vitale e grande dignità le difficoltà: a loro dobbiamo rispetto. Alle loro straordinarie famiglie, ai volontari e alle associazioni che si battono per l’affermazione dei loro diritti va oggi l’apprezzamento della Repubblica”, ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “La Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata istituita dall’ONU con l’obiettivo di promuovere i diritti e il benessere di tutti coloro che convivono con una forma di disabilità: si tratta di un numero significativo di persone, a rischio di aumentare con l’invecchiamento della popolazione. Salute, istruzione, mobilità, lavoro, sono diritti che per le persone con disabilità rappresentano il frutto di lunghe battaglie lastricate di dolore, mortificazione, senso di ingiustizia e impotenza, episodi di discriminazione”, ha proseguito il Capo dello Stato.

“L’inclusione delle persone con disabilità è banco di prova della piena affermazione dei diritti umani – ha aggiunto Mattarella -. Gli importanti progressi della tecnologia sono di ausilio per superare le limitazioni che ostacolano la vita delle persone con disabilità, favorendone la piena partecipazione. Va incoraggiato ogni progresso in questa direzione per andare oltre ogni barriera. Le persone con disabilità sono una risorsa per la comunità e la loro partecipazione alla vita della società è preziosa“, ha concluso Mattarella.

Crosetto: “Sempre al vostro fianco”

Anche dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, è arrivato un messaggio: “La Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità mi ha dato la possibilità e l’onore di incontrare voi che portate sulla pelle le cicatrici del vostro attaccamento alle Istituzioni. Vi ringrazio per ciò che avete fatto, innanzitutto da cittadino e da italiano”, ha detto Crosetto durante l’incontro con una rappresentanza dei Veterani della Difesa avvenuto ieri presso il ministero della Difesa. “La Difesa è una famiglia che non lascia indietro nessuno e le persone che, servendola, hanno avuto problemi fisici e malattie invalidanti vengono seguite come membri della nostra famiglia. Un fatto concreto che rappresenta un esempio per tutta la nostra società. Ma tutto ciò non basta e sappiamo che dobbiamo fare di più. La Difesa non lascerà mai nessuno indietro”, ha continuato Crosetto, sottolineando che “da ministro, vi prometto che sarò sempre al vostro fianco”. Tra i Veterani presenti, il Ten. Col. Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare che ha detto: “oggi, più che mai, è necessario sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sulla disabilità e promuovere valori quali solidarietà e comprensione, contrastando ogni forma di emarginazione verso le persone disabili”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata