Informativa urgente alla Camera del ministro della Protezione Civile e per le Politiche del mare: "Bilancio di 8 morti, 4 dispersi e 5 feriti"

Dalla frana di Ischia “allo stato attuale risultano interessati circa 900 edifici“. Lo ha detto il Ministro della Protezione Civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci durante l’informativa urgente alla Camera sui fatti di Ischia e sulla messa in sicurezza del territorio.

“La situazione aggiornata delle attività di soccorso registra la morte di 8 persone, quattro dispersi e cinque feriti, di cui uno in modo grave e attualmente ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli” ha aggiunto Musumeci in Aula. “L’apertura delle scuole comporterebbe una criticità per quanto riguarda la viabilità nell’Isola”.

“È iniziata l’attività di verifica degli edifici, sono stati effettuati 272 controlli, 45 sono le strutture danneggiate e inagibili, 56 quelle agibili ma danneggiate, e 162 le strutture agibili. Nei prossimi giorni verranno ultimati tutti i controlli e per individuare così la zona rossa”.

