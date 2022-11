Il leader della Cgil: "Non disperdere il patrimonio dell'azienda"

“Noi abbiamo ricordato che su questa vertenza ci sono 80 mila posti di lavoro in ballo”. Così Pierpaolo Bombardieri segretario della Uil dopo l’incontro con il governo sulla vertenza Tim. “Abbiamo ribadito – ha aggiunto Bombardieri – che siamo contrari allo spezzatino e siamo convinti che questo paese per quello che riguarda Tim debba tutelare un asset strategico per quello che serve allo sviluppo del paese. Il capo di gabinetto ci ha ascoltato e ha detto che riferirà tutto alle parti politiche”.

