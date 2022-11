La presidente del Consiglio all'Assemblea generale di Confindustria Veneto

Spetta alla politica assumersi la responsabilità delle scelte, anche se hanno un costo dal punto di vista elettorale. Siamo qui a fare quello che è giusto per la nazione e non utile per noi. La scelta fatta sul reddito di cittadinanza lo dimostra”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea generale di Confindustria Veneto.

