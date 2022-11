La candidata dà il via alla sua campagna elettorale in vista delle Regionali

Letizia Moratti ha dato il via alla sua campagna elettorale alle Stelline di Milano, per la presidenza di Regione Lombardia. “Sono i colori della Lombardia a campeggiare nel simbolo della mia lista “Letizia Moratti Presidente“. Il verde delle pianure e delle colline delle nostre montagne, l’azzurro dei laghi e dei fiumi di questa terra. Nelle linee curve ritroviamo anche l’energia del movimento e un’ideale festa di bandiere”. Così Letizia Moratti nello svelare il logo della lista che prenderà il suo nome, alla quale si affiancheranno a sostegno liste civiche e Terzo polo. Un simbolo forte, che richiama all’identità lombarda, e che farà da sfondo a una campagna elettorale che sarà condotta all’insegna di una visione innovativa, pragmatica e concreta della Lombardia.

Introdotti dall’avvocato Adriana Pozzi, presidente dell’Associazione Lombardia Migliore, sono intervenuti Rossano Carrisi presidente della Federazione Volontari del Soccorso Lombardia e Consigliere zonale della Rete Nazionale Misericordia e Solidarietà, Serena Agostini Amministratore Delegato di Virma Spa di Vimercate una delle mille aziende italiane che sono il nostro orgoglio e soprattutto sono la spina dorsale della nostra economia, il professor Andrea Beretta Zanoni, ordinario di Economia Aziendale, che tra tanti accademici e non, sta lavorando da tempo al modello di programma. E poi ancora Matteo Grossi, sindaco di Sant’Angelo in Lomellina, Vidal Silva, impegnato da sempre a costruire ponti tra comunità di cittadini lombardi per vocazione per scelta ma anche tra l’Italia ed il Perù suo paese di origine e Andrea La Manna studente di Linguaggi dei Media all’Università Cattolica di Milano. E’ toccato quindi a Manfredi Palmeri, presidente del gruppo consiliare Polo Civico – Lombardia Migliore, introdurre sul palco Letizia Moratti e presentare insieme il simbolo della campagna.

“La mia candidatura civica forte dell’ascolto dei territori – ha osservato Letizia Moratti – ci permetterà di affrontare le importanti sfide che abbiamo davanti. Penso alla transizione digitale e a quella ambientale, in particolare alla messa in sicurezza del nostro territorio che la tragedia di ieri a Ischia ci ha drammaticamente ricordato. Sarà fondamentale l’implementazione delle infrastrutture, in particolare del trasporto pubblico, il rilancio delle piccole-medie imprese, la garanzia di equità sociale soprattutto in tema di sanità pubblica, la crescita inclusiva, gli investimenti nella competitività”.

“Sfide – ha concluso Moratti – che possono e devono essere vinte attraverso azioni concrete, che vadano oltre gli schieramenti e le etichette dei partiti”. Nelle prossime settimane in programma una fitta agenda di appuntamenti sul territorio.

