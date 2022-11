Il leader del Movimento 5 Stelle: "A Ischia metà delle abitazioni hanno chiesto condono"

Giuseppe Conte parla della tragedia di Ischia e della frana di Casamicciola. “Ischia è una tragedia in un territorio molto complicato, violentato dal dissesto idrogeologico. Quando mi sono insediato nel 2018 abbiamo trovato una unità di missione che impiegava solo nove mesi per attuare un progetto. Abbiamo attuato un piano nazionale per mettere in sicurezza i nostri territori e le strutture pubbliche e private. Abbiamo poi stanziato 11,5 milioni per i soggetti attuatori, di quei milioni è stata spesa una piccolissima parte. E’ un problema che ci trasciniamo da sempre”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervenendo alla trasmissione di Rai 3 ‘Mezz’ora in più’.

Conte prosegue: “A Ischia ci sono richieste di condono precedenti al 2018, dunque precedenti al mio governo, per circa 27mila abitazioni su 60mila abitazioni, quindi la metà con richiesta di condono. In più ci sono richieste per danni da terremoto per 1.100 abitazioni. Per accelerare le pratiche impantanate noi abbiamo introdotto l’articolo 25 che non è un condono, ma una procedura perchè si espletasse più celermente l’esito delle pratiche”.

“Io credo che non ci sia ancora un piano regolatore. Ci sono molti ritardi delle amministrazioni che si sono succedute. In alcuni comuni mancano pure le professionalità. C’è una cultura di consumo del suolo che oggi dobbiamo rimuovere. Questa è un’isola bellissima in cui c’è stato un consumo di suolo edilizio e noi oggi dobbiamo lavorare per evitare il consumo e favorire la rigenerazione urbana”.

