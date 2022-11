Il senatur rilancia l'appuntamento del Comitato Nord

Umberto Bossi si fa vivo dall’ospedale con un video in cui rilancia l’appuntamento di sabato 3 dicembre a Giovenzano, in provincia di Pavia per il Comitato Nord. “Per cause di forza maggiore come vedete, sono in ospedale ma non preoccupatevi: sto bene. Ci vediamo il 3 a Giovenzano'” scrive poi il fondatore della Lega Nord sulla pagine Facebook del Comitato Nord Lombardia.

