Il segretario della Lega commenta la scomparsa dell'ex ministro, morto a 67 anni

Matteo Salvini ricorda Roberto Maroni, ex ministro ed ex governatore lombardo, morto nella notte tra lunedì e martedì a 67 anni, dopo una lunga malattia. “Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto”, ha scritto sui social il vicepremier e segretario della Lega, i cui rapporti con l’ex numero due del Carroccio guidato da Umberto Bossi, non sono stati sempre ottimi, anzi.



Poco dopo la rinuncia a ricandidarsi alla guida della Regione Lombardia, nel gennaio 2018, Roberto Maroni definì Salvini uno “stalinista”. Dissapori che però l’ex governatore lombardo ha sempre messo da parte per il bene e l’unità della Lega. Anche in una delle ultime interviste rilasciate l’ex ministro fu piuttosto critico nei confronti del leader della Lega, a cui servirebbe – disse – “un congresso e un nuovo segretario”.

Nel marzo 2018 la “pace” tra Maroni e Salvini davanti alle telecamere

Salvini: “Funerali venerdì mattina a Varese, ci sarà tutta la Lega”

Della scomparsa di Maroni Salvini ha parlato durante la conferenza stampa sulla legge di Bilancio, che ha tenuto assieme alla presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell’Economia Giorgetti. “I funerali di Roberto Maroni si terranno venerdì mattina a Varese. Tutta la comunità della Lega sarà lì”, ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti nel corso della conferenza stampa dopo l’approvazione della legge di Bilancio.

