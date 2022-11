Il Presidente della Repubblica interviene all'assemblea annuale di Anci a Bergamo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene all’assemblea annuale di Anci, a Bergamo, e rivolgendosi ai sindaci italiani riconosce loro una funzione che “va tutelata”. “La Costituzione sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale per i Comuni, che devono essere messi tutti in condizione di adempiere ai compiti loro affidati, per poter concorrere a realizzare il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini”.

“Il Pnrr è un appuntamento che l’Italia non può eludere. Il modo con il quale sapremo utilizzare e mettere a frutto le risorse rese disponibili dall’Unione europea condizionerà una parte del futuro, non solo del Paese, ma dell’intero continente – ha aggiunto poi Mattarella parlando del Pnrr -. Il Pnrr è un appuntamento che l’Italia non può eludere”. “Abbiamo l’opportunità di colmare ritardi strutturali, per rafforzare strategie di sviluppo sostenibile, per ammodernare la pubblica amministrazione, per allungare il passo nell’innovazione, per potenziare il welfare”, ha aggiunto Mattarella.

“Il mio augurio è che la voce del Paese che ambite interpretare possa sempre esprimersi in modo compiuto e trovare ascolto. A conferire autorevolezza sarà la capacità di tenere fede ai decisivi impegni assunti in questi tempi difficili. Punti fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali“, ha detto il presidente della Repubblica aggiungendo che “occorre rifuggire la tentazione della chiusura nel ristretto orizzonte del proprio “particulare”. Non si farebbe neppure il bene della propria comunità immaginarlo contrapposto a quello delle comunità vicine o, addirittura, a quello della più ampia comunità nazionale. Le funzioni degli amministratori locali spesso sono ostacolate dalla complessità”.

