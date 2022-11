Il capo dello Stato all'Assemblea annuale dell'Anci alla Fiera di Bergamo

(LaPresse) “Il modo con il quale sapremo utilizzare e mettere a frutto le risorse rese disponibili dall’Unione europea condizionerà una parte del futuro, non solo del Paese, ma dell’intero continente. Il Pnrr è un appuntamento che l’Italia non può eludere”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Assemblea annuale dell’Anci alla Fiera di Bergamo. “Abbiamo l’opportunità di colmare ritardi strutturali, per rafforzare strategie di sviluppo sostenibile, per ammodernare la pubblica amministrazione, per allungare il passo nell’innovazione, per potenziare il welfare”, ha aggiunto il capo dello Stato.

