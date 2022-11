Il leader del Movimento 5 Stelle ha definito "disumano" il proposito dell'esecutivo di tagliare la misura

(LaPresse) “È disumano tagliare il Reddito di cittadinanza anche solo alle persone occupabili. Si tratta di una platea di 660mila persone, molte delle quali Over 50 o Over 60, che hanno difficoltà a ricollocarsi sul mercato del lavoro e a dare da mangiare ai propri nuclei familiari”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fuori da Palazzo Giustiniani a Roma. “Il Movimento 5 Stelle è pronto a tutto. Ovviamente a contrastare questo proposito disumano del governo, scendendo anche nelle piazze e non solo, contrastandolo nelle sedi istituzionali”, ha aggiunto il leader pentastellato. Si sta ricostituendo un asse col Pd sulla difesa al Reddito di cittadinanza? “Io spero che tutte le forze che hanno a cuore le persone in difficoltà, in particolare in questo momento di crisi per il nostro Paese, si uniscano in questa battaglia”, ha concluso Conte.

