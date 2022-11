Il leader di Azione a margine di un evento organizzato da Unipol a Roma

(LaPresse) “Io non la commento finché non la vedo, la manovra, perché le ho fatte le manovre e so che finché non c’è la bollinatura della ragioneria generale dello Stato stiamo parlando di ipotesi. Per ora ci sono delle cose che condivido, anche sul reddito di cittadinanza – anche se noi lo avremmo fatto in modo diverso, lo presenteremo mercoledì – mentre altre mi sembrano molto vaghe, come la flat tax. Mi sembra una manovra sotto il segno di Salvini più che sotto il segno della Meloni”: così il leader di Azione Carlo Calenda ai microfoni di Lapresse a margine di un evento organizzato da Unipol a Roma.

