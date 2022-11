Il vicepremier a margine di un appuntamento della Lega a Treviglio

(LaPresse) “Moratti con il Terzo Polo? Non me lo aspettavo, perché abbiamo ragionato fino all’ultimo di governo di centrodestra e di futuro di centrodestra. Evidentemente ha cambiato idea, è libera di farlo“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di un appuntamento della Lega a Treviglio in provincia di Bergamo. “Noi – prosegue Salvini – parleremo di Lombardia non parlando male degli altri, ma portando avanti le nostre idee. Vogliamo semplicemente andare avanti a lavorare bene. Come infrastrutture, partiranno tante gare e appalti e lavori in giro per la Lombardia, penso che ci saranno un po’ di gru e operai fortunatamente a lavoro nei prossimi mesi”.

