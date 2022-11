Il ministro dell'Interno: "Mai notificato alcun provvedimento di divieto"

“La Ocean Viking non è mai entrata in acque territoriali italiane e di conseguenza alla nave le autorità italiane non hai mai notificato alcun provvedimento di divieto”. Così il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, durante la sua informativa in Senato a proposito del tema migranti e del recente caso della Ocean Viking.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata