Il co-portavoce di Europa Verde: "Siamo dell'idea che sia necessario un fronte largo, ma il leader di Azione non aiuta"

“Noi siamo stati e siamo dell’idea che sia necessario costruire un fronte largo ma in tutto questo Carlo Calenda non aiuta e ogni volta che apre bocca distrugge tutto quanto”. Così il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, parla delle elezioni regionali del Lazio a margine del Consiglio Federale nazionale di Europa Verde in corso a Roma. “Calenda dice che le sue sono le linee programmatiche della Regione Lazio e che Bonelli e Fratoianni se vogliono le accettano altrimenti stanno fuori”, prosegue Bonelli: “A questo punto la domanda che faccio in maniera amichevole ed affettuosa ad Alessio D’Amato è chi da la linea programmatica, Calenda o il candidato alla presidenza della Regione Lazio?”

